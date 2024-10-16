Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan ünlü oyuncular Metin Yıldız, Yunus Karaca ve Metin Keçeci öğrencilere hayat hikayelerini ve tecrübelerini esprili dille anlattı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) öğrencilerin öğrenimine katkı sunacak bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar düzenlenmeye devam ediyor. Öğrencilerin hayat tecrübelerine katkı sunduğu ve merak edilenlerin cevaplandığı “Metin Yıldız ve Yunus Karaca ile Birtakım Sanatsal Söyleşiler” isimli program gerçekleşti. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Onur Ocakdan, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Hayat hikayelerini kahkahalarla dinlediler

Metin Yıldız ile Yunus Karaca’nın rol aldığı “Deli Zekalılar” isimli dizi çekimleri için Alanya’da bulunan ekibin geldiği söyleşiye dizi kadrosundan Metin Keçeci de katıldı. Söyleşiyi kısa bir anısını anlatarak başlatan oyuncu Metin Yıldız, oyunculuk sektörüne nasıl başladığını ve karşılaştığı zorlukları anlattı. Katıldığı turnelerde ve sahnelerde yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlatan Yıldız, öğrencileri kahkahalara boğdu.

Küçük yaşta yarıştığı bir yetenek programında ünlenerek dizi ve filmlerde rol üstlenen Yunus Karaca ise yeteneklerin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Oyuncu Metin Keçeci de öğrencilere hayat ve tecrübelerini aktardı. Dinleyenlerin oldukça keyif aldığı söyleşi, soru-cevap bölümüyle devam etti. Öğrenciler, oyunculara sektörle ilgili merak ettiklerini ve oyuncuların karşılaştığı zorlukların neler olduğu sorularını da yönlendirdiler. Söyleşi sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Genel Sekreter Onur Ocakdan oyunculara hediye takdiminde bulundu. Program, öğrencilerin oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.