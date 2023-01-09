Ünlü oyuncu Wilma Elles, yeni bir dizi çektiğini belirterek, "Birinci sezonunu çektik. Yayınlanmasını heyecan ile bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Bazı haberler çıktı. Daha fazla detay veremiyorum maalesef” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, yeni bir dizi çektiğini belirterek, "Birinci sezonunu çektik. Yayınlanmasını heyecan ile bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Bazı haberler çıktı. Daha fazla detay veremiyorum maalesef” şeklinde konuştu.

Elles, katıldığı bir ödül töreninde, gayrimenkulun en garanti yatırım olduğunu belirterek, "Hayatta sağlam basmak istiyorsan ya iyi bir muhasebecin ya da iyi bir avukatın olması lazım ben de buna iyi bir emlak danışmanın olması lazımı eklemek istiyorum" dedi.

Ödül gecesinde konuşan Elles, "Ben aslında çok tutumlu bir insanım. Benim ailem beni böyle eğitti. Bazı insanlar çok büyük şeyler alabilirler ben öyle değilim tutumluyum. Ben gayrimenkul yatırımını seviyorum. Ve hep diyorum param para etsin. Çünkü lüks bir çanta alıyorsunuz. O size para getirmiyor. Ama gayrimenkul her zaman değerleniyor. İster satabilirsiniz ister kiraya verebilirsiniz. Bence mükemmel bir şey. Buradan bir davet aldığım için çok mutluyum" dedi.

Ödül gecesini düzenleyen Emrah Uçar da katılımından dolayı Elles’e teşekkür ederek, "Wilma hanım yatırımlarını doğru yapmış bence. Bu konuda bizden yardım istedi. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.