Ünlü oyuncu Wilma Elles, cilt ve vücut bakım ürünlerinin marka yüzü oldu.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, cilt ve vücut bakım ürünlerinin marka yüzü oldu.

Rol aldığı dizi, film ve reklamlar ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Wilma Elles, daha çok reklamlarda rol almayı tercih ettiğini belirterek, “Ürünleri denedim ve farkı gördüm. Güzellik ciltle başlar. Ben de güzelliğimi cildime iyi bakmaya borçluyum. Doğru ürünlerle doğru bakım yapıyorum. Estetiğe ihtiyaç duymuyorum” dedi.

Kozmetik dünyasında çığır açacak ürünlerin dermatolojik olarak test edildiğini, profesyonel laboratuvarlarda hazırlandığını anlatan Fatma İçiren, “Girişimci kadınların gözlerinde o cesareti ve gücü görmek beni umutlandırdı. Kendi markamla ilgili büyük bir gelişmeyi o sahnede ilk kez onlarla paylaştım ve aldığım alkışlar beni son derece mutlu etti. Kendi işini yapmak isteyen, kendini özgür hissetmek isteyen, kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen bütün kadınlar iş hayatına dahil olsun. Kadınlar iş yaşamında cesur olsun” şeklinde konuştu.