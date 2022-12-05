Samsun’un Atakum ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen katılımlı bütçe toplantısında, Türk sinemasının emektar oyuncusu İhsan Gedik sürprizi yaşandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen katılımlı bütçe toplantısında, Türk sinemasının emektar oyuncusu İhsan Gedik sürprizi yaşandı.

Atakumluları belediye bütçesinde doğrudan söz sahibi yapacak Karadeniz Bölgesi’nin ilk katılımcı bütçesi için toplantılar aralıksız devam ediyor. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliği ile “Benim Kentim”, “Benim Belediyem”, “Benim Bütçem” ve “Komşularımızla Buluşuyoruz” sloganlarıyla hayata geçirilen projenin on altıncı toplantısında öğretmenler söz aldı. Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Atakum’da yaşayan öğretmenler Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye taleplerini iletti.

Ünlü oyuncu İhsan Gedik’ten öğretmenlere sürpriz

Öğretmenlerin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Deveci yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Toplantının katılımcıları arasında Yeşilçam’ın emektar oyuncusu İhsan Gedik de yer aldı. Gedik, öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Sizin aranızda olmak benim için büyük bir onur. Bugün çok özel ve anlamlı bir gün. Bütün öğretmenlerimizin mutlu olmasını dilerim. Allah hepinize hayırlı ömürler nasip etsin” dedi.

Az bütçe ile çok iş

Katılımcı bütçe çalışmaları hakkında öğretmenlere bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Dünyada 3 bin belediye, Türkiye’de de beş belediye katılımcı bütçe modelini uyguluyor. Bu toplantılarda her birimizin eleştirisi, önerisi ve beklentisi dünyanın öbür ucundan Paris’ten, New York’tan biliniyor olacak. Biz de onların toplantılarını rapor olarak alıyoruz” diye konuştu.

Başkan Deveci, Atakum Belediyesi’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinerek “Yazın Atakum’un nüfusu yaklaşık 700 bin, şu anki nüfusu ise yaklaşık 300 bin kişi. Atakum’un hizmet ettiği alan Canik ve İlkadım’ın toplamı kadar. Ama bütçesi İlkadım’ın bütçesinin yarısı kadar. Çünkü Büyükşehir Yasası’na göre nüfusa göre belediye geliri belirleniyor” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler söz aldı

Toplantıda Köy Enstitüsü’nde eğitim alan emekli öğretmen Recep Öztürk, öğretmenlik anılarını katılımcılarla paylaştı. Emekli öğretmen Öztürk’ün okuduğu şiir programda duygusal anlar yaşattı. Toplantıda ayrıca emekli öğretmen Muzaffer Karadeniz öğretmenlerin sosyal faaliyetleri için bahçesi olan bir lokal talebinde bulunurken bir kamu kurumunda çalışan meslektaşı da ekonomik sıkıntı yaşayan öğrencilerin yemek sorununun çözümünü talep etti. Emekli fen bilgisi öğretmeni Canan Oruncak da belediyenin açtığı bir derslikte ücretsiz fen dersleri verebileceğini belirtti.

Program Grup Ezgidem’in konseri ile sona erdi.