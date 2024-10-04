Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya bu kez oyunculuk yeteneğiyle değil, podyumda sergilediği performansla izleyenlerin beğenisini topladı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bir erkek giyim markasının yeni sezon koleksiyonun tanıtıldığı defilede podyuma çıktı. Oyuncu, İkitelli’de bulunan fabrika binasının bahçesinde düzenlenen defilede baş manken olarak yer aldı. Aynı zamanda markanın bir yıl boyunca reklam yüzü olan Petekkaya, podyumdaki performansıyla beğeni kazandı. 2025 İlkbahar-Yaz kreasyonlarından oluşan ürünlerin tanıtıldığı defileye ünlü isimlerin de yoğun ilgisi oldu.

Aralarında Cengiz Kurtoğlu, Nuri Alço, Faik Öztürk, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi isimlerin olduğu davetliler, SKY Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kaya ve eşi Melis Kaya tarafından karşılandı. İş ve moda dünyasından davetlilerin de olduğu etkinlikte dans gösterileri ve müzik dinletisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

’Sete gitmeyi özledim’

Etkinlikte konuşan Erkan Petekkaya, "Mesleğim içinde daha önce böyle bir yapmamıştım. Bir defa podyuma yardım gecesinden çıkmıştım. Değişik bir deneyim olacağını düşündüm. Sabah buraya gelirken rol oynayacağımı düşündüm. Gelince de prova yaptım" dedi.

Kıyafet tercihinden bahseden oyuncu, "Dolabımda çok takımım var. Takım elbise de lacivert rengi seviyorum. Genelde karım giydiriyor, daha doğru oluyor, kadınları gözü güzel oluyor" diye konuştu.

Ekrana döneceğini söyleyen Petekkaya, "Yaklaşık iki senedir iş yapmıyordum. Adana’da çekimler başlıyor. Harika dizi geliyor. Bende sete gitmeyi özledim. Bu süreci eşim ve çocuğumla geçirdim. Biraz da dinlendim" ifadelerini kullandı.

Sabri Özel ve Giotelli markalarının sahibi Süleyman Kaya ise, "Erkan Bey’le çalışmaktan çok mutluyum. Kendisini yıllardır hayranlıkla izliyorum" dedi.

’’Tribute albümüm olmaz’’

Programa katılan Cengiz Kurtoğlu da "Yaşımdan ötürü biraz spor giymeyi tercih ediyorum artık. Eskiden takım elbise giyiyordum" dedi. Müzik sektöründen bahseden sanatçı, "Bir daha hayatta stüdyoya girmem. Hatıralarımı bıraktım 45 yıldan beri, bir ömür boyu onları dinleyelim. Tribute albümüm olmaz, olursa çocuklarım söyler. Benim şarkılarımdaki şifrelerimi çözemezler. Bütün şarkılarım şifreli" diye konuştu.