Türkiye Muayhai Süper Lig karşılaşmalarında rakiplerini kırık ayakla yenerek altın kemeri kazanan Hasan Çetin’i Düzceli ünlü sinema oyuncusu Nurullah Çelebi yalnız bırakmadı.

Türkiye Muayhai Süper Lig karşılaşmalarında rakiplerini kırık ayakla yenerek altın kemeri kazanan Hasan Çetin’i Düzceli ünlü sinema oyuncusu Nurullah Çelebi yalnız bırakmadı.

İstanbul’da yapılan Türkiye Muaythai Süperlig karşılaşmalarında kırık ayakla çıktığı final karşılaşmasına rakibini yenerek altın kemeri kazanan ve Avrupa Muaythai Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeyi hak kazanan Hasan Çetin ile turnuva öncesi hazırlıklarını sürdüren Azerbaycan Muaythai şampiyonu Aykham Mammadov misafirini ağırladı. Antrenör Muhammet Bişkin gözetiminde antrenman yapan iki sporcuyu Recep İvedik film serisinin Nurullah karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nurullah Çelebi yanlız bırakmadı.

Düzce Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen ile birlikte sporcuların antrenman yaptığı salona giden Çelebi burada sporcuların antrenmanını izledi. Antrenman sonrasına Çetin ve Mammadov ile bir araya gelen ünlü oyuncu Çelebi, katılacakları turnuvalar hakkında bilgiler aldı.

Nurullah Çelebi ayrıca eline taktığı eldivenlerle şampiyonlarla kısa da bir maç yaptı. Ziyaretin sonunda ise Nurullah Çelebi, Antrenör Muhammet Bişgin ve sporcular Hasan Çetin ile Aykam Mammadov altın kemer ile fotoğraf çektirdiler.