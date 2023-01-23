Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Emlakçılar Derneği tarafından Özgül Belgelendirme aracılığı emlak danışmanları ve müteahhitlere kameralı yazılı ve sözlü sınav yapıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Emlakçılar Derneği tarafından Özgül Belgelendirme aracılığı emlak danışmanları ve müteahhitlere kameralı yazılı ve sözlü sınav yapıldı.

Çaycuma Öğretmen Evinde gerçekleşen kameralı yazılı ve sözlü sınava, emlak danışmanı ve müteahhit adayları katılım sağladı. Çaycuma Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü belgesi olmayanların emlakçılık yapamadığını ifade ederek; “ Emlak işleri yapmak isteyenler Meslek Yeterlik Belgesi (MYB) almaları zorunludur. Emlak Yetki Belgesi olmayanların emlak dükkanları yakın zamanda denetlenip ağır cezalar verilecek. Tekrarlanması halinde işyerleri kapatılacaktır. Belgesi ve vergisi olmadan kimse çalışamayacak, gezici çalışanlar emlak ofisi olanlarla anlaşıp çalışabilecekler. MYB olmayanlar çalışamayacaklar, tespit edildiğinde cezası ağır olacak. Özgül Belgelendirme Yetkilisi Dr. Oğuzhan Karagül’e, Müşteri İlişkileri Yöneticisi Murat Aktaş’a teşekkür ederim” dedi.