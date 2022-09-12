Erzurum’un tanınmış müzisyenlerinden Sezer Kurt, dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olan 7. Uluslararası Zurnazen Festivali’nde ödül aldı.

Erzurum’un tanınmış müzisyenlerinden Sezer Kurt, dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olan 7. Uluslararası Zurnazen Festivali’nde ödül aldı.

Muğla’da düzenlenen festival dört gün sürdü. Sanat Yönetmenliğini Ünal Yürük’ün yaptığı festivalde Erzurum’u gururla temsil eden Kurt, Dünyaca ünlü 16 zurnazenin katıldığı 7. Uluslararası Zurnazen Festivali’nde Erzurum baş barını kendine özgü tarzıyla yorumladı. Nefesli sanatların en zoru olan zurnaya rakiplerine göre daha farklı bir yorum katan Müzisyen Sezer Kurt, festivalde ödül aldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kurt, “Bu önemli organizasyona katılmamı sağlayan ve bizlere her konuda büyük destek veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Muğla’da gerçekleşen bu dev organizasyonda ilimizi temsil etme imkânına kavuştuk. Erzurum’un kültür ve geleneğini yansıtan halk oyunlarımızdan sekme, baş bar ve hançer barını farklı bir tarzla yorumladım. Sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği bu önemli festivalde ödül de aldık. Kadim şehrimize böyle bir ödülü kazandırmak bizler için şereflerin ve onurların en güzeli... Erzurum kültürünü, şehrimizin en önemli kültür figürü olan zurnayı Dünya çapında duyurmak için çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim” dedi.