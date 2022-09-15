Ünlü Modacı Cengiz Aktürk tarafından düzenlenen “Cengiz Aktürk SS23” defilesi göz kamaştırdı. Muhteşem bir defile gerçekleştirdiklerini belirten Cengiz Aktürk, hedeflerinin bir dünya markası haline gelmek olduğunu söyledi.

Ünlü Modacı Cengiz Aktürk tarafından düzenlenen “Cengiz Aktürk SS23” defilesi göz kamaştırdı. Muhteşem bir defile gerçekleştirdiklerini belirten Cengiz Aktürk, hedeflerinin bir dünya markası haline gelmek olduğunu söyledi.

Ünlü modacı Cengiz Aktürk tarafından düzenlenen “Cengiz Aktürk SS23” defilesi dün akşam Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Yenilikçilik direktörlüğünü Cihan Nacar’ın yaptığı kıyafetlerin sergilendiği defileye magazin dünyasından önemli isimler ve çok sayıda davetli katıldı. Işık gösterileri eşliğinde başlayan “Cengiz Aktürk SS23”, izleyenleri hayran bıraktı. Son derece ilgi çekici ve ışıl ışıl kıyafetlerin sergilendiği defilede, Tülin Şahin, Çağla Şikel gibi ünlü modeller de podyumda yürüdü.

“Işıl ışıl bir koleksiyon”

Defilenin yenilikçilik direktörlüğünü yapan Cihan Nacar, “Çok az önce bitti, çok heyecanlıyım. Herkes çok mutlu görünüyor, demek ki doğru bir şey yaptık. Işıl ışıl bir koleksiyon. Renksiz ama kendi içinde çok iddialı. Güçlü kadını temsil eden, bizim çok uzun zamandır özveriyle çalıştığımız bir koleksiyon oldu. Umarım herkes beğenmiştir” dedi.

“İnşallah markamızı dünya markası haline getireceğiz”

Hedeflerinin bir dünya markası haline gelmek olduğunu söyleyen ünlü modacı Cengiz Aktürk, “Muhteşem bir defile oldu. Sevgili Cihan’a çok teşekkür ederim, eline emeğine sağlık. İnşallah önümüzdeki sene burada kararlaştırıyoruz, defilemizi Paris’te yapıyoruz. İnşallah markamızı dünya markası haline getireceğiz” diye konuştu.

“Bu saray ne böyle bir düğün ne de böyle bir defile gördü”

Düzenlenen defilede podyuma çıkan isimlerden biri olan Tülin Şahin, “Bence bu saray ne böyle bir düğün ne de böyle bir defile gördü. Cihan Nacar X Cengiz Aktürk, bu işbirliği bence muazzam. Cihan ilk defa böyle bir yenilikçilik direktörlük yapıyor. Cengiz Bey’in vizyonuyla Cihan’ın yetenekleriyle ortaya şaheser bir koleksiyon çıktı” şeklinde konuştu.

“Cengiz Aktürk çok severek giydiğim kıyafetlerin sahibi”

Defileye katılan ünlü isimlerden oyuncu Pınar Altuğ ise, “Cihan benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Cengiz Aktürk de çok severek giydiğim kıyafetlerin sahibi. Dolayısıyla böyle bir birleşimde, böyle bir işbirliğinde bugün burada olmak benim için de çok güzel. Haftaya güzellik yarışması var, ben de jüriyim ve Cihan’ın elbisesini giyeceğim. O yüzden daha da heyecanlıyım. Bugün burada onun heyecanında yanında olmak istedim” ifadelerini kullandı.