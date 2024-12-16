Karabük’ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesinin 30’uncu yıl dönümü çerçevesinde açılan "Bir Anadolu Masalı" sergisinde ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi koleksiyonlarını sergiledi.

Karabük’ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesinin 30’uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Programın 4. günü "UNESCO 2024 Divanu Lugat’it Türk Yılı" söyleşi programı ile başladı. Daha sonra ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi, Karayemiş Konağı’nda 35’e yakın koleksiyonunu içeren "Bir Anadolu Masalı" sergisini açtı. Sergide İpekçi, Belediye Başkanı Elif Köse ile beraberindeki sanatseverlere koleksiyonu hakkında bilgi verdi.