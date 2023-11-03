Aydın’da 1980 yılında 43 yıl önce faaliyetlerine başlayan ve bugün ülke genelinde 110 şubesiyle hizmetlerine devam eden Tuğba Kuruyemiş’te geleneksel Kasım indirimleri başladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, her yıl Kasım ayında yıl içinde en fazla tercih edilen ürünlerde özel indirime gittiklerini belirterek bu yılkı indirim kampanyasının bir ay devam edeceğini söyledi.

Tuğba Kuruyemiş olarak 43 yıl önce Aydın’dan küçük bir işletme olarak çıktıkları sektör yolculuğunda sadece kuruyemiş satışından ziyade ülkedeki pek çok tarım ürününe değer katma gayreti içerisinde olduklarını belirten Ahmet Tonkul, “1980 yılında küçük bir aile işletmesi iken bugün Tuğba Kuruyemiş 110 mağazası ve binlerce çalışanı ile büyük bir aile oldu. Firma olarak başta Aydın’ın milli meyvesi kuru incir, zeytinyağı ve kestane şekeri olmak üzere kahveden, lokuma, fıstıktan baharat çeşitlerine kadar yaklaşık 600 ürün çeşidi ile halkımıza hizmet sunuyoruz. Firma olarak gelenekselleşen Kasım indirimlerinde müşterilerimizin o yıl içinde en fazla tercih etmiş olduğu ürünlerde indirime gidiyoruz. Bu yıl en fazla tercih edilen ürünlerin başında; Draje Mix, Bademli Antep Rüyası, patentli ürünümüz Mirvari Kahve ve Çifte Kavrulmuş Duble Antep Fıstıklı Lokum yer aldı. Bu nedenle bu yıl Kasım indirimlerinde bu 4 özel ürünümüzde kampanyalı satış başlattık” diyerek kampanyanın bir ay boyunca devam edeceğini ve süreç içerisinde indirimli ürünlerin sayısını arttıracaklarını belirtti.