Fransız lüks markası Louis Vuitton, New York’taki eski mağazasını unutulmaz bir şekilde kapatarak, binayı markanın ikonik valiz-çanta tasarımına dönüştürdü. Bu çarpıcı veda, markanın yaratıcılığını ve zerafetini bir kez daha gözler önüne serdi.Sahsine Chaplin - abdpost.com / ABD (İGFA) - Dünyaca ünlü lüks moda markası Louis Vuitton, New York’ta bulunan eski mağazasının kapanışını unutulmaz bir sanat eserine dönüştürerek kutladı.

Markanın ikonik valiz tasarımından ilham alarak şekillendirdiği devasa yapı, adeta markanın tarihine saygı duruşunda bulunur gibi şehri etkileyen bir görsel şölen sundu.

Benzersiz kapanış, Louis Vuitton'un hem geçmişine hem de markanın yolculuk temasına yaptığı güçlü bir göndermeyi temsil ederken, aynı zamanda tasarımda yaratıcılığın zirveye ulaşmasının simgesi haline geldi. 57. Cadde’de (57th Street) açılacak olan yeni mağazanın habercisi olarak, eski mağazanın kapanışı büyük bir veda anlamı taşıdı.

Valiz şeklindeki binanın görsel gücü, ziyaretçilere ilham verici bir deneyim sundu.