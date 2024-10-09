Develi Lokantası’nın kurucusu ve yöneticisi Arif Develi, hayatını kaybetti.

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80 yaşında hayatını kaybeden Develi’nin cenazesi, perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

Develi Restoran’ın Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Canımız, herkesin sevdiği, kıymetlimiz Arif Develi’yi kaybettik. Tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

Aynı zamanda hayatı belgesel olan ve iş dünyasında iz bırakan Arif Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültürüne önemli katkılar sağladı.

Kaynak: iha