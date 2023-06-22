Türkiye’nin ünlü televizyon program yapımcısı Okan Bayülgen’in yatırım yapmak için tercihi Kuşadası oldu. Fotoğrafçı kimliğiyle de tanınan Bayülgen, işletmesini Kuşadası’nda açacak.

Türkiye’nin turizm cennetlerinden birisi olan Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından başlatılan hizmet seferberliği ve yapılan yatırımlar sayesinde yeniden parladı. Yıl boyunca kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra birbirinden önemli ulusal ve uluslararası festivallere de ev sahipliği yapan kent, değişen çehresiyle dikkatleri üzerine tekrar çekmeye başladı. Türk televizyonlarında çeşitli programlara imza atan Okan Bayülgen’in de ticaret hayatında yatırım yapmak için tercihi Kuşadası oldu. Televizyoncu kimliğiyle tanınan ve fotoğraf alanındaki başarılı çalışmaları ile de ön plana çıkan Okan Bayülgen’in, çok yakında Kuşadası’nda kendi işletmesi olan kafeyi hizmete açacağı belirtildi.