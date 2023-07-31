Uzun süredir hayatını Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sürdüren ’Moda Kralı’ olarak tanınan, ünlülerin modacısı Nail Yurdakul 95 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun süredir hayatını Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sürdüren ’Moda Kralı’ olarak tanınan aralarında İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi siyasetçiler ile Zeki Müren, Ajda Pekkan ve Emel Sayın gibi starların modacılığını yapan kreatör Nail Yurdakul 95 yaşında hayata veda etti.

Yurdakul’un Cenazesi bugün ikindi Namazı’na müteakip Köyceğiz Hacıbey Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Toparlar Eski Mezarlığında toprağa verilecek.