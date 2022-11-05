Favori Yapım tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Favori Sesim Online Ödüllü Ses Yarışmasının, ünlü isimlerin jüri üyeliği ile yakın zamanda başlayacağı açıklandı.

Favori Yapım tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Favori Sesim Online Ödüllü Ses Yarışmasının, ünlü isimlerin jüri üyeliği ile yakın zamanda başlayacağı açıklandı.

Favori Yapım’ın ’Gelecek için sadece küçük bir adım kaldı’ mottosu ile başlattığı ve uzun zamandır üzerinde çalışılan Favori Sesim Online Ses Yarışması, Türkiye’de daha önce yapılmamış formatı ile izleyicinin ve ses sanatında ilerlemeyi düşünen kişilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aralarında ünlü isimlerin yer alacağı online ses yarışmasının yakın zaman içerisinde başlayacağı duyuruldu.

Ünlü yapımcılar, aranjörler ve besteciler jüri koltuğunda yer alacak

Favori Sesim Online Ses Yarışması jüri koltuğunda Türkiye müzik piyasasının son 30 yılına damga vurmuş ve yönlendirmiş isimler yer alacak. Ünlü besteci ve pop müzik sanatçısı Serdar Ortaç ile Ferhat Göçer, son dönemlerin parlayan yıldızlarından Feride Hilal Alkın ve Elif Kaya, ünlü prodüktör İskender Paydaş ve son olarak bugüne kadar birçok projeye imza atmış aranjör Selim Çaldıran, Favori Sesim Online Ses Yarışmasında jüri olarak yer alacak. Türkiye’de profesyonel olarak online platformda yapılacak ilk ses yarışmalarından birisi olacak Favori Sesim Online Ses Yarışması, bu anlamda ilki gerçekleştirmek için yola çıkıyor. Yarışmanın bir ay içerisinde başlaması planlanıyor. Favori Sesim Online Ses Yarışmasına katılmak isteyenlerin kısa bir süre sonra başvurularının alınmaya başlanacağı kaydedildi.

Başvurular, Favori Sesim internet sitesi üzerinden yapılacak

Favori Yapım tarafından düzenlenecek Favori Sesim Online Ses Yarışmasının başvuruları ise resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Yarışma, müziğe hevesli ve yerleşik sanatçılara, şarkılarını profesyonel bir arenada duyurma fırsatı sağlamak amacıyla düzenlenecek. Türkiye’nin önemli sanatçıları ile amatör ve profesyonel insanlar bir araya getirilerek, Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından birisine imza atılacak.

Yarışma içerisinde olan sanatçı adayları performanslarından sonra jüri tarafından değerlendirilecek ve en son halk oylaması ile üst tura çıkma şansını elde edecek. Favori Sesim Online Ses Yarışmasının final gecesi organizasyonların sponsorlarından olan Number One Türk TV’de yayınlanacak.