Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 15 Şubat akşamı tüm televizyon kanallarında ortak yayınlanan ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında birçok kişi ve kurumlar bağış yaparken, bazı firma ve iş insanları para ekran başında taahhüt ettiği bağışı göndermedi. Gecede bağış toplayan Ece Erken,” Ekran başında reklamlarını yaptılar. Çok acı verici” diye konuştu. Esra Balamir ise, “ Ekran başında hava atmayı bildiler. Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 şubatta meydana gelen iki büyük deprem, çok sayıda can ve mal kaybına neden olurken, Tüm Türkiye depremzedeler için adeta seferber oldu. 15 Şubat tarihinde ise tüm televizyon kanallarının ortak yayın yaptığı ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında birçok kişi ve kurum bağış yaparak 114 milyar lira ödemeyi taahhüt etti.

Fakat AFAD’ın yaptığı açıklama sonrası yatırılan paranın 82 milyar lira olduğu öğrenildi. Bazı iş insanlarının ekran başında verdikleri taahhüt sonrasında bağış yapmadıkları ortaya çıktı.

Bursa’da bir güzellik merkezinin açılışına katılan ve ekran başında yardım toplayan birçok ünlü isim ise yardım sözü verip bağış yapmayan kişilere sitem etti. Ece Erken, “Ekran başında reklamlarını yaptılar. Çok acı verici” diye konuşurken, Esra Balamir ise, “ Ekran başında hava atmayı bildiler. Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim” ifadelerini kullandı.

Birçok ismin yardım yerine reklam yapmaya çıktığını belirten Ece Erken, “Depremden dolayı hepimizin canı yanıyor. Yağmur yağarken dışarı çıkarken aklımıza ilk gelen depremzedeler ne yapıyor ? diye düşünmeye başladık. Uyku bile uyuyamıyoruz. Bu durumdayken tabi yapılan yardımların yerine ulaşmaması bizleri çok üzüyor. O yüzden biz bu depremde vicdanlıyı da vicdansızı da gördük. İnşallah hak yerini bulur. Verilen paralarında bir kısmının gitmediğini duyuyoruz. Bir de canlı yayın reklam yapıyorlar” diye konuştu.

Bağış sözü verip yerine getirmeyenlerin hava attıklarını belirten Esra Balamir” Bunları sadece ifşa etmeyelim, toplanıp yüzlerine tükürelim bence. O gece ekran başında hepimize hava atmayı bildiler. Yardımların kesilmesine sebep oldular. Şahsen bireysel yaptığımız yardımlarda çok daha başarılıydık” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz ise, “Bildiğimiz üzere daha yenir bir sel felaketi oldu ve çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi. Ben bağış yapmadıklarını düşünmek istemiyorum, çünkü düşününce her insan gibi sinir oluyorum. Burada bir çok kişinin rızkı var, birçok kişi dışarıda zor şartlarda. Bende herkes gibi toplanan bu paralar nerede diye soruyorum” dedi.

Özlem Yıldız ise “Bence ifşa edilmeliler. Yayında şu kadar, bu kadar diye kolay telaffuz edilen rakamlar yerine gitmeli. Çünkü bu çok hassas bir mevzu. Bazı şeylerin bu kadar kolay olmaması lazım. Bunun yaptırımı olmalı” diye konuştu.