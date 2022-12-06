Otizmli çocuklar, ‘Fark Yok Sevgi Var’ projesi kapsamında iş dünyasının üst düzey yöneticileri ve ünlü simaların fotoğraflarını çektiler.

Otizmli çocuklar, ‘Fark Yok Sevgi Var’ projesi kapsamında iş dünyasının üst düzey yöneticileri ve ünlü simaların fotoğraflarını çektiler.

AbisAsist ve Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) otizmli çocuklar için ‘Fark Yok Sevgi Var’ projesi kapsamında biraraya geldi. Fotoğraf eğitimi alan otizmli çocuklar, birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekti. Proje kapsamında ortaya çıkan fotoğraflar ise Miniatürk ‘de fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor. AbisAsist CEO’su Umut Vurdevir, projeyle özel gereksinimli çocukların durumlarına ve ihtiyaçlarına farkındalık sağlamayı hedeflediklerini söylüyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri devam ediyor. Her yıl engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliklere ünlü isimler destek veriyor.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla da pek çok STK, kurum ve kuruluş faaliyetlerde bulunuyor. AbisAsist ve Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’nın (TODEV) birlikte yürüttüğü ‘Fark Yok Sevgi Var’ projesi kapsamında, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin fotoğraf eğitimi alan otizmli özel çocukların objektiflerine verdikleri pozlar, Miniatürk’te sergileniyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde TODEV ile birlikte otizmli çocuklara destek amaçlı ‘Fark yok sevgi var’ projesine AbisAsist ailesi olarak sponsor olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren AbisAsist CEO’su Umut Vurdevir, “Özel gereksinimli çocuklarımızın durumlarına ve ihtiyaçlarına farkındalık sağlamak adına sigorta sektörünün bir paydaşı olarak bu gibi etkinliklerde ve projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. Benzeri projeler hem toplumumuz adına hem STK’lar adına hem de sigorta sektörümüzün bilinirliği ve gerekliliği adına farkındalık yaratıyor” dedi.

Vurdevir, “Darüşşafakalı kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak adına platform önderliğinde düzenlenen bu projeyi de tüm sigorta paydaşlarımız ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

Otizmli çocuklara fayda amaçlanıyor

Bu yıl 25’inci yılları içinde olduklarını söyleyen TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise, yapmış oldukları projeler ile yaşanan sorun ve ihtiyaçlara dikkat çekmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Gökçe,“Benim de 16 yaşında otizmli evladım var. Kızım ve diğer evlatlarımızın seslerini, ailelerimizin duygu ve yaşadıkları zorlukların duyulması için projeler üretiyoruz. Dünden bugüne yanımızda olan ‘Fark yok Sevgi Var’ mottomuz ile bizlere hayatlarında yer açan, destekçi ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında Yavuz Ölken, Yazar Ayşe Tolga, Elçin Afacan, Yeşim Candan, Umut Vurdevir, Nihat Sırdar, Murat Bekiroğlu, Alican Aytekin, Sitare Akbaş, Ömür Gedik, Hamdi Lima, Başar Vural, Mehmet Tahir Bayraksoy, Selcan Gür’ün fotoğrafları çekildi.