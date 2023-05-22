Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı desteğiyle oyuncu, ses sanatçıları Malatya’da depremzede çocuklarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı desteğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’da depremzede çocuklara bir araya gelen ünlü isimler, Bekir Köse, Yenal Derda Yasır, Mustafa Gökay Ferah, İpek Acar, Alper Kömürcü çocuklara moral oldu.

Orduzu Mişmiş Park Fuar alanındaki Çadır kentte depremde çocuklarla buluşan ünlü isimler düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocuklara moral olurken, oyunların ardından çocuklara oyuncak hediye eden ünlüler, depremzedelerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi.