Sosyal medyada binlerce takipçisi olan ve verdiği güzel sohbetlerle son zamanlarda adından söz ettiren İmam-hatip Halil Konakçı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde sevenleriyle buluştu.

Tatvan Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen Halil Konakçı, halkla buluşarak sohbet ve söyleşi yaptı. Tatvan sahilinde açık havada halkla buluşan Konakçı vaaz verdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program daha sonra Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin konuşmasıyla başladı. Konuşmasında kendilerinin davetiyle ilçeye gelen imam-hatip Halil Konakçı’ya ve sohbet programına teşrif eden ilçe halkına teşekkür ederek başlayan Başkan Geylani, “Sayın hocamla Ramazan ayı öncesi telefonlar görüşmüştük. Uzun zamandan beri bu programı planlıyorduk. Sağ olsunlar çok yoğun bir programı vardı. Böyle bir yaz gününde açık havada bu programı yapmayı uyun bulduk” dedi. Daha sonra sahneye çıkan İmam-hatip Halil Konakçı’da kendilerini davet eden ve halkla buluşturan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye teşekkür ederek konuşmasını ve sohbetine başladı. İmam-hatip Konakçı’nın vaazi ve sohbeti, katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Söyleşi programı sonunda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani tarafından İmam-hatip Halil Konakçı’ya günün anısına özel çeşitli hediyeler takdim edildi.