Bilecik’in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan doğal güzelliğiyle hayran bırakan Harmankaya Kanyonu "Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 9448 sayılı kararda, Bilecik’in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi gereğince karar verildiği bildirildi.