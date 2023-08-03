Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, seslendirdiği türkülerle Denizlili vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye’nin yetiştirdiği Halk Müziği Sanatçıların başında gelen Bedia Akartürk, Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinlikte Denizli’de sahne aldı. Denizli Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konsere Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahnede en sevilen türküleri seslendiren Akartürk, konsere gelen yüzlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Gönüllüler Korusu ile sahne alarak ‘Denizli’nin adım adım yolları’ türküsünü seslendirdi. Denizli’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten ünlü sanatçı Akartürk, “Ege’nin çocukları olarak türkülere olan sevdamız hiç bitmeyecek. Bugün buraya gelerek bizlere güç veren tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Buradan merhum meslektaşım Özay Gönlüm’ü de bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.