Ortaköy’deki ünlü bir gece kulübünün önünde uzun şarjörlü tabanca kullanan biri kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik görevlisinin silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlarla aralarında çatışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara anbean yansırken, önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen bir adam ise vurularak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kimliği tespit edilen saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ortaköy’deki ünlü bir gece kulübünün önünde uzun şarjörlü tabanca kullanan biri kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik görevlisinin silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlarla aralarında çatışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara anbean yansırken, önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen bir adam ise vurularak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kimliği tespit edilen saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı. Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Saldırıda aldığı ilk kurşunla hayatını kaybetti

Sesleri duyan çevredekiler panikle etrafa kaçışırken, saldırganlar ise bir yandan koşup diğer yandan da ateş ederek kaçtı. Olayda önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen Yasin Keskin ise saldırının başında kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin’in cenazesinin Esenler’deki Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Çatışma anları film sahnelerini aratmadı

Film sahnelerini aratmayan o çatışma ve cinayet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu ve kasklı iki şahıs sokağa girerek silahlarını çıkartıyor. Şahıslar ardından sokaktakilere ateş açıyor. Sesleri duyan çevredekiler etrafa kaçışırken, bir güvenlik görevlisi ise silahını çekerek saldırganlara ateşle karşılık veriyor. Çatışmanın çıkması üzerine saldırganlar ateş açarak olay yerinden kaçıyor. Saldırganların açtığı ateşle bina girişinde bekleyen adam isabet alıyor. Adam bir süre sonra yere yığılıp hareketsiz kalırken, yanındaki ise çatışmanın bitmesini bekledikten sonra koşarak kaçıyor.

Polis kimliğini belirlediği saldırganların peşinde

Öte yandan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerindeki kovanlar ise polis ekipleri tarafından delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

1’i kadın 2 kişinin dövüldüğü mekana 4 kişi silahlı saldırı düzenlemişti

Diğer yandan aynı gece kulübünün önünde geçtiğimiz 8 Eylül Perşembe günü saat 01.30 sıralarında 1’i kadın 3 kişi, mekanın güvenlik görevlisi tarafından sopalarla öldüresiye darp edilmişti. Olaydan 1 saat sonra mekanın önünde motosikletle gelen 4 saldırganın, güvenlik görevlilerine silahla ateş açması soncu 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.