Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Estetik amaçla yapılan bir işlem için çocukların kesinlikle fiziksel gelişimlerinin tamamlanması gerekir. Sadece estetik amacıyla yapılan ameliyatlar minimum 18 yaş tamamlandıktan sonra yapılmasında fayda var" dedi.

FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, hangi durumlarda çocuklarda estetik yapılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Estetik ameliyat isteyen çocukların mutlaka fiziksel gelişimlerinin tamamlanması gerektiğini ifade eden Akbaş, "Estetik plastik cerrahi son yıllarda popüler hale geldi. Son 40 yılda belki artan bir trendle estetik cerrahi çok bilinen bir branş haline geldi. ’Çocuklarda estetik ameliyat olur mu’ konusu bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Örneğin; küçük yaşta çocukların, erkek ya da kızların burnun yaptırmak, yağ aldırmak için, göğüs yaptırmak için plastik cerrahlara gittikleri görülmektedir. Estetik amaçla yapılan bir işlem için çocukların kesinlikle fiziksel gelişimlerinin tamamlanması gerekir. Sadece estetik amacıyla yapılan ameliyatlar minimum 18 yaş tamamlandıktan sonra yapılmasında fayda var.

Bazı durumlar vardır ki çocuklarda bu durumlarda estetik cerrahi mutlaka erken yaşta yapılması gerekiyor. Örneği çocuğun doğuştan kulaklarında kepçe kulak söz konusu ise bu çocuk arkadaşları arasında akran zorbalığına maruz kalabilir. Bu durum çocuğun psikolojisini etkileyebilir. Mutlaka onların 6-7 yaş döneminde ameliyat edilmesi gerekiyor. Diğeri ise çocuğun doğuştan yüzünde, burnunda damarsal anomaliler olabilir. Gelişim bozuklukları olabilir. Bunlarda çocuğun görüntüsünü olumsuz etkiler. Bu gibi durumlarda da estetik müdahale şarttır. Burada çevredeki psikolojik baskılardan çocuğun korunması amacıyla yapılan estetik ameliyatlardır. Bir diğeri ise kız veya erkek çocukların göğüslerinin aşırı büyümesi, o çocukların hem psikolojilerin hem de fiziksel yönden omurgalarını, vücut yapılarını olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.