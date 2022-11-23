Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Yaşlılık sonrası sarkmalardan çok rahatsız olanlar, insanların verdiği tepkilerden, olumsuz mobbing tarzında karşılaştıkları cümlelerden çok etkilenirler. Dolayısıyla yaşlanma sonrası bu sıkıntılarından dolayı mesleğini değiştiren insanlar bile çok fazla sayıda artmaktadır "dedi.

Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Yaşlılık sonrası sarkmalardan çok rahatsız olanlar, insanların verdiği tepkilerden, olumsuz mobbing tarzında karşılaştıkları cümlelerden çok etkilenirler. Dolayısıyla yaşlanma sonrası bu sıkıntılarından dolayı mesleğini değiştiren insanlar bile çok fazla sayıda artmaktadır "dedi.

Kişilerin yaşları ilerledikçe ve yer çekiminin etkisiyle yüzlerinde oluşan sarkmalar psikolojik travmalara neden olabiliyor. Kimi insanlar bu durumu doğal olarak karşılarken kimi insanlar ise bu durumdan rahatsız oluyor. Çevrenin verdiği olumsuz ifadelerden etkilenen insanlar yüz gençleştirme ameliyatları için estetik merkezlerine başvuruyor. Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş ise yüz gençleştirme ameliyatları ile ilgili bilgi verdi. Son yıllarda yüz germe ve gençleştirme ameliyatlarına ilginin oldukça yüksek olduğu ifade eden Dr. Akbaş, "Ortalama insan ömrünün uzaması, ekonomik refah düzeyinin önceki yıllara göre daha da iyi olması, insanları dış görünüş konusunda daha da ileriye ilerletmiştir. İnsanlar gençlik dönemlerinde ki güzelliklerini, fotoğraf ve albümlerden gördükçe özleyip o dönemlerini arar olmuşlardır. Yer çekimine bağlı yüzümüzde oluşan sarkmaların bir yaşlılık hali verdiği düşünülür. Etraftaki insanlardan gelen ‘sana ne oldu?, yaşlanmışsın’ gibi kavramlar tabi ki moral bozukluğuna neden olur. Aynaya baktıklarında eski zamanları hatırlamaya başlarlar. Hatta zaman içerisinde o bahsettiğimiz yer çekimine bağlı olan sarkmalar, insanları aynalardan da uzaklaştırır. Böyle durumlarda 2 tip insan düşüncesi vardır. Birisi bu sarkma ve yaşlanmaları doğal olarak karşılayanlardır. Diğeri ise yüzlerinde oluşan yaşlılık sonrası sarkmalardan çok rahatsız olanlardır. Diğer insanların verdiği tepkilerden, olumsuz mobbing tarzında karşılaştıkları cümlelerden çok etkilenirler. Dolayısıyla yaşlanma sonrası bu sıkıntılarından dolayı mesleğini değiştiren insanlar bile çok fazla sayıda artmaktadır. İş hayatında da ‘artık göz önünde bulunup bu işi yapamazsın’ tarzında cümlelerle karşılaşıp, mobbing’e maruz kalınma durumları dahi görülmektedir. Bunun dışında evliliklerde dahi bu yaşlanma sorunları aileyi veya evli olan çiftleri olumsuz yönde etkilemektedir. Çiftlerin birbirlerine ‘yaşlandın ve anneme gittikçe benzedin’ gibi aile içi mobbing kavramlarına biz artık çok fazla karşılaşıyoruz. Bu durum ailelerde çözülmelere, ayrılıklara kadar götüren sonuçlar doğurmaktadır" diye konuştu.

"Bu sorun kolayca halledilebilir"

Akbaş şunları söyledi: "Oysaki yaşlanma normal fizyolojik bir süreçtir. Ama bu yaşlanma durumu işimizi, evliliğimizi, sosyalliğimizi etkiliyorsa şunu bilmeliyiz ki tıpkı burun estetiği gibi basit ve kolay bir şekilde insanları eski hallerine veya daha güzel yüzlere kolayca ulaştırabilmekteyiz. İnsan yaşlanmaya bağlı yüzünde oluşan durumları doğal ve normal karşılıyorsa tabi ki bu saygı duyulması gereken gayet muhtemel bir durumdur. Ama bu durum bahsettiğimiz şekilde işini ve günlük yaşantısını kötü yönde etkiliyorsa bizlere danışarak bu sorunu kolayca halledebileceklerini bilmelerini isteriz."