Kepez Belediyesi, Türk edebiyatının “ilk savaş romancısı” Halide Edip Adıvar ile şair ve yazar Cemal Süreya’yı vefatlarının yıl dönümünde Antalya Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikle andı.

Kepez Belediyesi’nin kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirdiği anma programında, iki önemli edebiyatçının hayatı, eserleri ve edebi mirası ele alındı. Antalya Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte Halide Edip Adıvar, vefatının 61. yılında, Cemal Süreya ise vefatının 35. yılında saygıyla anıldı. Kepez Belediyesi Kütüphaneler Koordinatörü Oğuzhan Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, Halide Edip Adıvar’ın hayatı, eğitimi ve işgale karşı direnişi anlatıldı. Özellikle Sultanahmet Mitingleri’ndeki etkili konuşmaları, Atatürk ile olan diyalogu, gizli faaliyetleri ve teşkilatlanma süreci vurgulandı. Ayrıca, Batı Cephesi’ndeki çalışmaları, kadın hakları mücadelesi ve Milli Mücadele eserleri üzerine konuşuldu.

Atatürk ile tanıştı, Milli Mücadele’ye destek verdi

Kütüphaneler Koordinatörü Oğuzhan Ceylan, Halide Edip Adıvar’ın Milli Mücadele’ye kadın olarak önemli katkılar sağladığını belirterek, “Halide Edip Adıvar’ın Amerikan mandasını savunduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Ancak Adıvar, bu fikri yalnızca kısa bir süre benimsemiş, Mustafa Kemal Atatürk ile tanıştıktan sonra bundan vazgeçmiş ve Anadolu’nun işgaline karşı büyük mücadeleler vermiştir" dedi.

Cemal Süreyya anıldı

Edebiyat ve tarih buluşmasında; Cemal Süreyya’nın, hayatı, edebi kimliğinin oluşumu, İkinci Yeni akımı içindeki yeri ve kendine özgü şiir dili üzerinde duruldu. İstanbul’daki edebi çevresi, dergicilik faaliyetleri, genç şairlerle ilişkisi ve son dönem şiirleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, Cemal Süreyya’nın takma adları, yazı kimlikleri ve Sezai Karakoç ile girdiği ünlü iddia efsanesi de ilgi çekici anekdotlar arasında yer aldı.

Anma programına katılan Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emrah Yurtlak da, Cemal Süreya’nın unutulmaz şiirlerini seslendirerek şairin edebi dünyasına dair duygu dolu anlar yaşattı.