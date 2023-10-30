Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yeşilçam’da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır’ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 96 yaşında, dün hayata gözlerini yummuştu. İstanbul’da kaldığı huzurevinde hayatını kaybeden Tözüm için Zincirlikuyu Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Tözüm’ün cenaze törenine ailesi, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı. Tözüm, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

“Yeşilçam’ın sesi gitti”

Annesinin hayatını kaybetmesiyle birlikte Yeşilçam’ın sesinin gittiğini belirten Filiz Tözüm, “Tabi ki de hem benim adıma hem Türkiye adına çok büyük bir üzüntü. Yeşilçam’ın sesi gitti. Ama çok güzel bir ömür sürdü. Annem 6 yaşından beri alkışlanıyor. 96 yaşında kalbi durdu, alkışlarla yaşadı son gününe kadar sağlıklıydı ama maalesef kalbi durdu. Tiyatro camiasından, dublaj camiasından bir çok isim geldi. Yalnız bırakmadılar ama gönül isterdi ki özellikle tiyatro camiası hayattayken onu yalnız bırakmasaydı. Annem tiyatro camiasına küskün gitti” ifadelerini kullandı.

“O dönemde Yeşilçam’da ses vermek çok önemliydi”

O dönemde Yeşilçam’a ses vermenin çok önemli olduğunu söyleyen oyuncu Nedim Saban, “Gerçekten büyük bir kayıp ama belli bir yaştan sonra beklenen bir şey tabi. İyi ki son yıllarını huzur içinde yaşadı diyebilirim. O dönemde Yeşilçam’da ses vermek çok önemliydi ama Jeyan hanımın tabi oyunculuğu da bizim için değerlidir. Bazı seslere onlar ses vermese belki o filmler sevilmeyecekti” dedi.