Tarih dizilerinde rol alan sanatçılar, Bilecik’in Osmaneli ilçesini gezmeye geldi.

Tarih dizilerinde rol alan sanatçılar, Bilecik’in Osmaneli ilçesini gezmeye geldi.

Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul, Anadolu Selçuklu gibi birçok dizide rol alan sanatçılar Abdullah Zaza ve İbrahim Şimşek Osmaneli’ye gelerek turistik yerleri gezdi. Osmaneli ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezen sanatçılar hatıra fotoğrafları çektirdi. Oyuncullar gezilerinin ardından Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. Oyuncular Başkan Şahin’den Osmaneli’nin kültürü ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Başkan Şahin, Abdullah Zaza ve İbrahim Şimşek’e kendisine yapılan ziyaretten memnun kaldığını belirterek Osmaneli ilçesine olan ilgileri için teşekkür etti.