Ünlü besteci ve piyanist İlyas Mirzayev, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde, el bileğinden yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Bakü doğumlu, besteci ve piyanist 63 yaşındaki İlyas Mirzayev’in, uzun zamandır kalp ile ilgili şikayeti bulunuyordu. İstanbul’da daha önce kalp damarlarındaki sorunlar nedeniyle müdahale edilen, ancak sıkıntıları geçmeyen Mirzayev tekrar muayene oldu. Yapılan tetkikler sonrası kontrol koroner anjiyografisi önerilen Mirzayev, Ankara’da yaşamasına rağmen Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Dokumacı, tarafından muayene edilen Mirzayev’e el bileğinden anjiyo yapıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta, "Uzun süredir kalple ilgili rahatsızlığım vardı. Daha önce yapılan müdahaleye rağmen şikayetlerim geçmeyince bir arayışa girdim. Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdum ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Dokumacı ile görüştüm. Operasyonum kısa sürdü. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Başta doktorum olmak üzere Anka Hastanesi yönetimine, ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim "dedi.

Operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Barbaros Dokumacı, "Hastamız bize geldiğinde daha önce müdahale edilen damarlarının son durumunu görmek ve şikayetleriyle arasında bir bağ kurmak için, anjiyo yapmaya karar verdik. El bileği bölgesinden anjiyografi yapmak hasta için ciddi rahatlık sağlıyor. Koroner anjiyografi işlemi kısa bir süre içinde başarılı şekilde tamamladık ve hastamızın konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine yardımcı olduk.Şimdi de hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.