ANTALYA (İHA) – Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı LP, Antalya’nın gözde tatil beldesi Belek’te 5 yıldızlı otelde unutulmaz bir konser verdi. LP, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Konser öncesinde sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video ile Antalya’ya olan sevgisini dile getiren LP, özellikle Türk mezelerini çok beğendiğini belirterek hayranlarını heyecanlandırdı.

Konsere ilgi oldukça yoğunken, LP sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdi. "Lost On You", "Other People", ve "Girls Go Wild" gibi popüler şarkılarıyla sahneyi coşkuyla dolduran LP, izleyicileri mest etti.

Konser sonunda sahneden ayrılmadan önce hayranlarına teşekkür eden LP, "Antalya’da olmak benim için büyük bir onur. Türk müziği ve kültürüne olan ilgim hiç azalmadı. Sizlerle bu özel geceyi paylaşmak benim için unutulmaz bir deneyim oldu" şeklinde konuştu. LP konser sonrası hayranlarına bol bol imza dağıttı.