Oğuzeli Belediyesi, ilçede ikamet eden ve Türkiye’de devlet üniversitelerinden herhangi birisine kaydını yaptıran Oğuzelili gençlere bin 500 TL eğitim desteği verecek.

Oğuzeli Belediyesi, ilçede ikamet eden ve Türkiye’de devlet üniversitelerinden herhangi birisine kaydını yaptıran Oğuzelili gençlere bin 500 TL eğitim desteği verecek.

Bugüne kadar yaptığı çalışmalar, hayata geçirdiği projeler ve ilçeye kazandırdığı eğitim merkezleri ile ilçenin eğitim kalitesinin üst seviyelere çıkmasına büyük katkı sunan Oğuzeli Belediyesi, devlet üniversitelerinden herhangi birisine kaydını yaptıran Oğuzelili gençlere bin 500 TL eğitim desteği verecek.

Üniversiteyi kazanan tüm öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Oğuzeli Belediyesi olarak 2022 YKS’de devlet üniversitelerinden lisans veya ön lisans programlarına kaydını yaptıran Oğuzelili öğrencilerimize bin 500 TL eğitim desteği vereceğiz” dedi.

Başkan Kılıç, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle ve ilçemize kazandırdığımız eğitim merkezlerimiz ile Oğuzelimiz’in eğitim kalitesi hep üst seviyelere çıkartmak gayreti içinde olduk. Bu yıl ise üniversiteye başlayacak Oğuzelili gençlerimize bin 500 TL’lik eğitim desteği sağlamaya karar verdik. Kıymetli gençlerimizin üniversite yolunda her zaman yanındayız. İnanıyorum ki ülkemizin ilim ve bilim hazinesine çok anlamlı katkılar yapacaklar. Bizlerde onlarla gurur duyacağız. Ben hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek desteğin ayrıntıları

T.C. Vatandaşı olmalıdır. Öğrenci Türkiye sınırları içinde bir üniversiteye yerleşmiş olmalıdır. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına 2022 yılında ilk defa yerleşenlerin başvuruları kabul edilecek. Öğrencinin velisinin (anne, baba veya vasi) Oğuzeli’nde ikamet etmesi gerekiyor. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul-Bölüm Belirten) ve Okul Kayıt Belgesi’nin (ya da Öğrenci Belgesi) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Açık öğretim veya uzaktan öğretim kazanan öğrencilerin başvuruları alınmayacak. Devlet üniversitelerini kazanmış olan öğrenciler başvuruda bulunabilir. Müracaat Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak.