Deprem ve selin yaralarının sarılmasının ardından Harran Üniversitesini kazanan öğrenciler soluğu Şanlıurfa’daki 12 bin yıllık geçmişi olan Göbeklitepe’de alıyor. Tarihin sıfır noktasına yolculuk yapma fırsatı bulan öğrenciler, geleceğin turizm potansiyeline umutla baktıklarını ifade etti.

Bu yıl Harran Üniversitesini kazanan öğrenciler Şanlıurfa’ya gelemeye başladı. Yurtlara ve evlere yerleşen öğrenciler, soluğu kentin tarihi mekanlarında alıyor. Özellikle 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Göbeklitepe’yi merak eden öğrenciler, oryantasyon programları çerçevesinde bölgeyi ziyaret ediyor.

"Depremin yaraları sarıldıktan sonra ilgi arttı"

Turist Rehberleri Birliği Genel Sekreteri Müslüm Çoban, “2023 yılı özellikle 6 şubat depremi dolayısıyla olumsuzluklarla geçti ama çok şükür ki özellikle depremin yaraları sarıldıktan sonra, sonbaharda yurt dışından ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen ziyaretçilerle birlikte o yoğun günlerimize tekrar geri döndük. Şu anda da Şanlıurfa’da en çok ziyaret edilen, en çok görülmesi gereken yerlerden biri olan Göbeklitepe’yiz. Sizlerin de gördüğü gibi yoğun bir talep var. Şu anda gelen öğrencilerimiz Harran Üniversitesinin öğrencileri. İçerisinde turizm rehberliği ve diğer bölümlerde okuyan öğrenciler var. Şu anda Harran Üniversitesinde oryantasyon eğitimleri yapılıyor. Biz Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Birliği ve Turist Rehberler Birliği ile birlikte öğrencilerimize hem müze kart uygulamasının arttırılması, hem de bu oryantasyon eğitimleri çerçevesinde Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel alanlarını gezdiriyoruz. Şu anda gelenlerin yüzde 90’ı Göbeklitepe’yi ilk defa görenler. Gerçekten büyük bir heyecanla görüyorlar. Büyük bir ilgiyle anlatıları dinliyorlar. Göbeklitepe ile birlikte Taş Tepeler olarak artık kardeşleri de var. Gerçekten büyük bir ilgiyle, büyük bir merakla geziyorlar. Kendi gördükleri Göbeklitepe ve Şanlıurfa’nın diğer yerlerini hem kendi arkadaşlarına anlatıyor hem de sosyal medyada paylaşıyorlar” dedi.

"En ilginç yanı tarihin sıfır noktası olması"

Harran Üniversitesi Patoloji Bölümü öğrencisi İsmail Arın, “En ilginç yanı tarihin sıfır noktası olması, bir başlangıç olması gerçekten heyecan verici oluyor. Mesela biz öğrenciler kendi aramızda konuştuğumuzda buranın önemine dair daha fazla tanıtım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Geldiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

"İlk defa görüyorum"

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Harran Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazanarak Şanlıurfa’ya gelen Nagehan Demir ise “Göbeklitepe’yi ilk defa görüyorum, çok heyecan vericiydi, çok mutlu oldum” dedi.

"Geleceğin rehberi olarak çok mutlu oluyorum"

Harran Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümünde okuyan Mevlüde Saraydam, “Çok etkileyici, çok güzel, çok heyecan verici bir yer olduğunu düşünüyorum. İlk gelişimde tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Turizm sezonu olduğu için burada daha fazla turist görebiliyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Ben de geleceğin bir rehberi olarak onları görünce çok seviniyorum” dedi.

İlk defa Göbeklitepe’ye geldiğini söyleyen Harran Üniversitesi Geometri Kulübü Başkanı Hakkı Şimşek, “İlk defa buraya geliyorum. Görüntü açısından hepsi taşa benzese de verdiği derin manalar sayesinde gerçekten etkileyici bulunuyor. Milattan önceye dayanan ilk yerleşim yerlerinden biri olması insanın hem ruhunu hem de aklını cezbediyor” şeklinde konuştu.

İnsan tarihini daha çok merak ediyor

Adıyaman’dan üniversiteyi kazanarak Şanlıurfa’ya gelen Gizem Akar, ”Üniversitemiz sayesinde Göbeklitepe’yi gezmek gibi bir imkanımız oldu. Üniversitemiz adına herkese teşekkür ediyoruz. Şahsen buraya gelirken Göbeklitepe’yi çok merak ediyordum, gezmeyi de çok istiyordum. Böyle tarihi bir yeri görmek gerçekten hoşuma gitti. Manzarayı görünce taşlara olan ilgim daha da arttı. Geleneğimizde böyle şeyleri görmek insanın hoşuna gidiyor. İnsan tarihini daha çok merak ediyor” diye konuştu.