Üniversite öğrencilerinin daha rahat bir ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmek için ihtiyacı haline gelen burslar, dolandırıcıların radarına girdi. Gözü dönmüş dolandırıcılar öğrencileri aylık 2 bin TL’ye varan burs vaadiyle dolandırırken, Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Öğrencilerin bilgilerini bahis konularında kullanıyorlar. Hesap ellerine geçince dolandırıcılar istedikleri şekilde borçlandırabiliyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Üniversite kapılarının açılmasıyla harekete geçen dolandırıcılar ele geçirdikleri iletişim bilgileriyle, öğrencilere mesaj göndermeye başladı. Gençleri aylık 2 bin TL’ye varan burs vaadiyle kandıran dolandırıcılar, daha çok üniversiteye yeni başlayan öğrencileri hedeflerine koydu. Dolandırıcılar öğrencilere attıkları mesajın içeriğinde “Bursunuzun onaylandığını görüyorum. Bursunuz 9 ay süreli geri ödemesiz ilk ay 2 bin TL kalan 8 ay bin 500 TL olarak devam edecek. Başka sormak istediğiniz bir soru varsa, yardımcı olalım. Sonra kaydınızı yaptırmak için birkaç işlem yapacağız” diyerek öğrencilerden “Adınıza kayıtlı IBAN var mı? Mobil bankacılık kullanıyor musunuz? Kimliğiniz yanında mı?” sorularını yönelttiği görüldü. Bazı dolandırıcıların öğrencileri etkilemek için 50 yıllık tarihe sahip vakıfların isimlerini kullandığı görüldü.

“Kopya sitelerden uzak dursunlar”

Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların normal vatandaşlardan çok hızlı çalıştıklarını, gündemi yakından takip ederek çeşitli dolandırma yöntemi belirlediklerini dile getirdi. Dolandırıcıların son dönemde öğrencilerin burslarına el attığını ifade eden Gündüz, “Bir burs başvuru isteği yönünde telefon araması yada mesaj gelmesi halinde öğrencimizin yapması gereken, o vakfın, firmanın, şirketin muhakkak internet sayfasına girsinler. Kopya sitelerden uzak dursunlar. Danışmadan, bilgi almadan yeterli araştırma yapmadan başvuru yapmasınlar. Kesinlikle kişisel bilgilerini, hesap numarasını vermesinler. Bu durumda kendilerini ileride maddi ve manevi olarak zor durumda bulabilirler” diye konuştu.

“Bahis konularında bu veriler kullanılıyor”

Bu noktada kendilerine gelen şikayetlerden bahseden Gündüz, “Bahis konularında bu veriler kullanılıyor. Hesap ellerine geçince dolandırıcılar istedikleri şekilde borçlandırabiliyorlar. Burada çocukların bu olayı yaşaması velilerin dolandırılması anlamına geliyor. Velilerimizin de sorumluluklarını iyi bilmesi gerekir. Dolandırıcılar hem burs miktarını yüksek tutuyorlar hem de önden bir para da gönderebiliyorlar. Bu gençlere güven veriyorlar. Temiz duyguları olan öğrencilerimiz her şeye imza atabiliyorlar. Muhakkak öğrencilerimiz önce ailelerine danışsınlar. Zarar görmesinler, temizlemeyecekleri sıkıntılar yaşayabilirler” dedi.

“Yüksek bir burs bedeli varsa dikkat edilmeli ve sorgulanmalıdır”

Öğrencilerin burs kazanacağım derken daha da borç batağına düşebileceği uyarısında bulunan Gündüz, “Burs verecek vakıfların isimleri belirlidir. Gençlerimiz bir üniversite kazandıkları için heyecanlılar. Bir telaş var aile ve velilerde. Böyle bir tuzağa kolay düşebiliyorlar. Yüksek bir burs bedeli varsa dikkat edilmeli ve sorgulanmalıdır. Burs vaadinde bulunan dolandırıcılar genellikle üniversiteyi yeni kazanmış gençlerimizi hedef alıyorlar. Onların temiz duygularından heyecanlarından çok kolay yararlanabiliyorlar. Gençlerimiz büyüklerine danışsınlar, vakıf genel müdürlüğüne başvurarak listeyi kontrol etmeliler” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin sosyal medya, mesajlaşma grupları veya yüz yüze gelen bir aramayla burs başvurusu alınabildiğini aktaran Gündüz, “İnandırıcı olabilirler, buna kanmasınlar. Gençlerimizi velilerimizi bu tehlikelere karşı uyarıyoruz” dedi.