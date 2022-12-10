Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından üniversiteye yeni atamalar gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından üniversiteye yeni atamalar gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Türkan Çelik, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı’na Yakup Göçemen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı’na Ali Kestane, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı’na Mehmet Fatih Güloğlu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı’na Berna Karakoç doçent olarak atandı.

Doçent olarak ataması yapılan akademisyenlere Senato Toplantısını müteakiben cübbelerini giydiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrik ederek yeni görevlerinde başarı diledi.