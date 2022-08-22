YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan lisans ve önlisans programlarının tümüne yerleşen 1 milyon 5 bin 490 adayın kayıt işlemleri 22 Ağustos tarihinde başlıyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 880, önlisans programlarında ise 707 olmak üzere toplam 12 bin 587 kontenjan boş kaldı. 1 milyon 906 bin 21 adayın ise ek yerleştirme hakkı bulunuyor.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan lisans ve önlisans programlarının tümüne yerleşen 1 milyon 5 bin 490 adayın kayıt işlemleri 22 Ağustos tarihinde başlıyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 880, önlisans programlarında ise 707 olmak üzere toplam 12 bin 587 kontenjan boş kaldı. 1 milyon 906 bin 21 adayın ise ek yerleştirme hakkı bulunuyor.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara tavsiyede bulunan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Bir yıl sonra yeniden sınava girerim, mezuna kalırım diye düşünülmemeli çünkü artık yeni sistemde ortaöğretim başarı puanı daha kıymetli. Endişeye kapılmadan, istemedikleri bölüm dahi olsa kayıt olmalılar. Bir dönem veya bir yıl kazandıkları bölümde eğitim aldıktan sonra kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş yapabilir, isterlerse devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine, vakıftan da devlet üniversitelerine geçiş yapabilirler” diye konuştu.

“İlgili bölümler arasında geçiş yapılabilir”

Öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversite içinde ilgili bölümler arasında belli şartları yerine getirdikleri takdirde yatay geçiş yapabileceklerini ifade eden Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabiliyor. Aynı yükseköğretim kurumunda, aynı programlarda birinci öğretimden, ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapılabilmesi mümkün” dedi.

“Not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor”

Açıköğretim ya da uzaktan eğitim programlarından dahi örgün öğretime yatay geçiş yapılabileceğini vurgulayan Butur, “Öğrencinin öğrenim gördüğü programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekiyor” şeklinde konuştu.