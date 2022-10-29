Haliliye Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençler için hizmete sunulan “Üniversiteye Hazırlık Kursu” ile gençler, uzman hocalar eşliğinde ders anlatımı ve soru çözümleri yapıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençler için hizmete sunulan “Üniversiteye Hazırlık Kursu” ile gençler, uzman hocalar eşliğinde ders anlatımı ve soru çözümleri yapıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gençlere Can’dan Destek” anlayışıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurs merkezleri hizmetlerini sürdürüyor.

Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençlerin adresi olan Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, geleceğin meslek sahiplerini yetiştiriyor. Öğrencilerin yoğun katılımıyla Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde devam eden Üniversiteye Hazırlık Kursu ile hafta içi dört gün ders anlatımı yapılırken, bir gün de soru çözümleriyle gençlere destek veriliyor. Üniversiteye hazırlanan gençler bu kurslar ile eksik konularını tamamlama şansı yakalarken, uzman hocalar eşliğindeki soru çözümleriyle de eksik konularını görme şansı yakalıyor. Kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletiyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinin kütüphane ve çalışma salonları ile Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki kütüphanelerin ise sessiz ve nezih ortamıyla gençlere destek verdiklerini kaydetti.

Öte yandan, geçtiğimiz dönem Haliliye Belediyesi bünyesindeki çalışma salonu ve kütüphaneler ile üniversiteye hazırlanan 143 genç; 4 tıp, 5 diş hekimliği, 2 eczacılık, 3 hukuk, 2 yazılım mühendisliği, 2 okul öncesi öğretmenliği, 1 mimarlık, 4 hemşirelik ve 10 ilahiyat fakültesi başta olmak üzere hayalindeki üniversiteyi kazandı.