Tepebaşı Belediyesi, üniversite sınavına girecek gençler için hazırlık kursları düzenliyor.

Tepebaşı Belediyesi, üniversite sınavına girecek gençler için hazırlık kursları düzenliyor.

Ücretsiz eğitimler arasında Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri yer alıyor. Tepebaşı Belediyesi, gençlerin eğitimlerini her alanda desteklemeye devam ediyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlık kursları için kayıtlar 16 Kasım Çarşamba günü online olarak yapılacak. Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri dersleri için gerçekleştirilecek olan eğitimler, tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek.