Atlas Üniversitesi ve üniversite hastanesi olan Medicine Hospital’ın yemekleri, kurumun Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş’ün sınıf arkadaşı olan Doktor Yılmaz Turan’ın ellerinden çıkıyor.

Atlas Üniversitesi ve üniversite hastanesi olan Medicine Hospital’ın yemekleri, kurumun Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş’ün sınıf arkadaşı olan Doktor Yılmaz Turan’ın ellerinden çıkıyor.

Atlas Üniversitesi ve üniversite hastanesi olan Medicine Hospital’ın yemekleri Doktor Yılmaz Turan’ın ellerinden çıkıyor. Doktor denilince akla ilk olarak hastane gelse de bu doktor hastanede değil, mutfakta ortaya çıkıyor. 1992 yılında Tıp fakültesini derece ile bitiren, aynı zamanda Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Medicine Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş’ün sınıf arkadaşı olan Dr. Yılmaz Turan, acil ve dahiliye servislerinde görev yaptıktan sonra baba mesleği olan aşçılığı tercih ederek, tamamen farklı bir alanda kariyer hedefine yöneldi.

Dr. Yılmaz Turan, "Babam da Türkiye’nin sayılı şefleri arasında. Türkiye çapında birçok 5 Yıldızlı otelde mutfak şefi olarak görev yaptı. Bunların arasında İzmir Efes Oteli, Yeşilköy Çınar Oteli, Büyük Tarabya Oteli, Suadiye Otelini sayabiliriz. Daha sonra da Devlet Deniz Yollarında 10 yıllık Aşçıbaşılık görevini tamamlayıp emekli oldu” dedi.

“Aşçıbaşılığı severek yapıyorum”

Dr. Turan, doktorluktan aşçıbaşılığa uzanan hikayesini şu cümlelerle anlattı: “1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden Mezun oldum. Bir yıl acil dahiliyede görev yaptım ve daha sonra da istifamı vererek 1 yıl sonra tamamen turizm sektörüne geçiş yaptım. O yıllardaki maddi sıkıntılar, uzun mesailer ve düşük ücretlerin de etkisiyle; hem ata mesleği olması hem de bu mesleğe olan sevgim turizm sektörüne yöneldim. Bu meslekte esnaf lokantasından, 5 yıldızlı turistik tesislere kadar, pek çok alanda çalışarak kariyerime katkı sağladım."

“Kader yollarımızı yıllar sonra Dr. Yusuf Elgörmüş Hocam ile bir araya getirdi”

Dr. Turan, "Daha sonra yollarımız tekrar Yusuf Elgörmüş hocamla kesişti ve Atlas Üniversitesi’nde Kafe ve Yemekhane mutfaklarının kurulumları ve işletme haline getirilmesi ve sistemin çalışır hale gelmesi için Yiyecek ve İçecek Müdürü olarak birlikte çalışmaya başladık. Doğru ve sağlıklı beslenme ile hem ekibimizin genel sağlığına, hem de motivasyonuna katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.