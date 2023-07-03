Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’in il dışında olması nedeniyle katılamadığı programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Doç. Dr. Açelya B. Gönüllü ile akademik ve idari personeller katılım gösterdi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, toplumumuzun müstesna günleri olan bayramların; birlik, beraberlik, sevgi ve paylaşma günleri olduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesi’nin geleneksel olarak her bayram öncesi veya sonrası bayramlaşma törenlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. İlhan Genç, bundan kıvanç duyduklarını belirterek, tüm mensuplara sağlık ve esenlikler diledi.

Bayramlaşma töreni, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Aktaş’ın yaptığı dua ile sona erdi.