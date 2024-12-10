Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini ağırladı.

60+ Tazelenme Üniversitesi eğitimleri kapsamında ağız ve diş sağlığı dersinde bir araya gelen öğrencilere Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma Merkezinde uygulamalı ders verildi. Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Veysel Eratilla tarafından verilen derste, öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması da yapıldı. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin ilk hastaları olarak muayene edilen 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanları, radyoloji teknisyenleri ve Fakülte çalışanları eşlik etti. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine yapılan diş taramasından sonra Doç. Dr. Eratilla tarafından 60 yaş üstü gruplarda ağız ve diş sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin ilk hastalarının 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. İdris Demir, "60+ Tazelenme Üniversitesi programımız kapsamında Batman Üniversitesi ailesinin 60 yaş üstü öğrencileri olan büyüklerimizle kampüste derslere başladık. Yıllar sonra okul sıralarına dönen öğrencilerimize pratik derslerin yanında sahip olduğumuz fasilitelerimizde hizmet verme gayreti içindeyiz. Öğrencilerimizi merkezimizde ağırlayan Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanları ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.