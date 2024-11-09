Sinop’ta üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, sahil temizliği yaptı.

Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bahçeler Plajı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Turan Bayram, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, öğrencilerinin çevre bilinci kazanması ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri açısından bu tür projeleri önemsediklerini belirtti. Bayram, "Bu dersin amacı, öğrencilerimizin yalnızca birer rehber olmaktan öte, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bireyler haline gelmelerini sağlamak. Onların sahada edindiği bu deneyimler, gelecekte çevreye ve topluma karşı daha bilinçli yaklaşımlar geliştirmelerine katkı sağlayacak" dedi.

Öğrencilerin bu projeyle hem sahada tecrübe kazandığını hem de toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirdiğini vurgulayan Bayram, "Sinop’un doğal güzelliklerini koruyarak gelecek nesillere bırakmak bizim için bir görev. Bu tür projeler, öğrencilerimizin çevreyi koruma ve duyarlılık kazanma noktasında kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Sahil temizliği gibi faaliyetlerle çevremize katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ali Turan Bayram, Turizm Rehberliği Bölümü olarak ilerleyen dönemlerde farklı sosyal sorumluluk projeleriyle daha geniş bir katılım hedeflediklerini ve öğrencileriyle birlikte benzer çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.