Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri ve bölüm öğretim görevlileri tarafından ders uygulamasına yönelik olarak Kilis Valiliği Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri ve bölüm öğretim görevlileri tarafından ders uygulamasına yönelik olarak Kilis Valiliği Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi.

Geziye, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Hüseyin Bayram, Öğr. Gör. Mete Şinik ve Öğr. Gör. Gamze Bediroğlu da katıldı.

Teknik gezide, öğrencileri müdürlükteki tüm hizmet ve servis alanları gezdirildi. Akabinde öğrencilerin derste gördükleri teorik bilgilerin pekişmesi ve ne gibi işlemlerin yapıldığını görüp anlayabilmeleri için Tapu Müdürlüğüne müracaat eden vatandaşların taşınmazlarına ait devir-teslim işlemleri canlı olarak izletilerek o anları deneyimlemeleri sağlandı. Daha sonra tapu işlemlerinin arşivlendiği Tapu Arşiv Odası ile memurların tapu sicillerini kayıt ettikleri Tapu Sicil Kütük Defterlerinin incelenmesiyle devam eden gezi, hatıra fotoğrafları çekilerek sonlandı.