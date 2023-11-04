Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Nakro Gençlik’ faaliyetleri çerçevesinde Muratlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu konferans salonunda Narko Rehber Polis Memurları Mehmet Özdoğan ve Hakan Aydın tarafından öğrencilere detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, bilgilendirme faaliyetinde öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Bilhassa narkotik maddelerin etkileri, kullanım alanları, insanda açtığı zararlar, gençlerin özellikle dikkat etmesi gerekenler noktasında bilgilendirmeler oldu. İçişleri Bakanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nca hayata geçirilen projeler gençlerle paylaşıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere bilgilendirme içeren el broşürleri dağıtıldı.