DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan gönülden gönüle öğreniyorum projesi tüm hızı ile devam ediyor.

Düzce’de Üniversite öğrencileri ile ilkokul öğrencilerinin buluşturulduğu ‘Gönülden gönüle öğreniyorum’ projesi büyük katkı sağlıyor. Akçakoca Gençlik Merkezinde bulunan üniversite öğrencileri ilkokul öğrencilerine Türkçe ve matematik derslerinde eğitim verdi. Öğrencilerin ilgili oldukları alanlara yönelik eğitimler konusunda yardımcı olan üniversiteli öğrenciler, gönülden destek vermeye devam edecek.