DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirerek Konuralp Antik kentte incelemelerde bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda konaklayan öğrenciler, yurt idaresinin destekleri ile Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi tarafından restorasyonu ve kazı çalışmaları aynı anda yürütülen Konuralp Antik kentini ziyaret eden öğrenciler, burada arkeologlardan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alıp incelemelerde bulunma fırsatı buldu.