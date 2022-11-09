Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, "Benim Okulum Benim İzim” projesini hayata geçirdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, "Benim Okulum Benim İzim” projesini hayata geçirdi.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4.sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi F. Esen Sarıgüllü Önalan tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi çerçevesinde "Benim Okulum Benim İzim” adlı sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi. Renklerin çocuklar üzerindeki etkisi araştıran öğrenciler, Küplüce İlkokulu’nun duvarlarına öğrencilerin istedikleri desenleri çizerek boyadı.

Proje sonunda çocuklar ve öğretmenleriyle görüşme yapılarak hem çocuklardan hem de öğretmenlerinden olumlu geri dönüşler alındığı bildirildi.