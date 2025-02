Düzce Üniversitesi’nde "Erasmus+ ve Proje Yazma Eğitimi" workshop’u gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü ile Sosyal Eşitlik ve Haklar Çalışmaları Derneği (SEHCDER) iş birliğiyle uluslararası proje iş birliklerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Erasmus+ ve Proje Yazma Eğitimi", Rektörlük Çalıştay Salonu’nda projeye katılan öğrenci ve eğitimcilerin katılımıyla yapıldı. SEHCDER Derneği tarafından 2023 yılı başvuru döneminde Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen "In the Common Language of Different Cultures: Where Places and Lives Converge" isimli proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programına 20 öğrenci kabul edildi. Programa kabul edilen öğrenci ve katılımcılara özel, interaktif bir öğrenme deneyimi sunuldu. Etkili proje yazma teknikleri, proje döngüsü yönetimi ve uluslararası proje iş birlikleri kurma konularında detaylı bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, Erasmus+ programının sunduğu fırsatlar hakkında da bilgiler sunuldu. Eğitim sonunda öğrenciler, öğrendikleri becerilerle kendi projelerini yazma konusunda daha yetkin hale geldiklerini belirterek, programın profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade ettiler.