Buldan Meslek Yüksekokulu (MYO) Mimari Restorasyon Programı 2’nci sınıf öğrencileri, bitirme projesi ödevi çerçevesinde Attouda Antik Kentinin üzerine kurulan tarihi Hisar köyünde yapacakları rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle geçmişe ışık tutacaklar.

Buldan Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı 2. sınıf öğrencileri, bitirme projesi ödevi kapsamında her yıl proje ekibi tarafından ortak görüşlerle belirlenen yapılar üzerinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerini çıkartıyor. Tüm detaylarıyla ele alınan yapılara Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı ve ders yürütücüsü Öğr. Gör. Gamze Sayın önderliğinde işlevler belirlenerek, çalışma sonunda yapıların 3 boyutlu ve teknik çizimlerle desteklenen paftaları sergileniyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen proje çalışmasının alan inceleme gezisi ders yürütücüsü Öğr. Gör. Gamze Sayın ve Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı eşliğinde 2’inci sınıf öğrencileriyle birlikte gerçekleştirildi. Attouda Yüzey Araştırması Başkanı Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, Sarayköy Belediyesi’nin de önemli ölçüde destek verdiği çalışma ile bugüne kadar yaklaşık 16 yapının çizimleri tamamladığını ifade ederek 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ise 8 yapının projesi daha hazırlanacağını, yürütülen çalışmaların kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması ve ileride yapılacak projeler için de büyük önem taşıdığını belirtti.

Attouda Antik Kenti ve Hisar Köyü’nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, “Denizli ilinin, Sarayköy ilçesinde bulunan ve Attouda Antik Kentinin bir kısmının üzerine kurulan tarihi Hisar Köyü, geçmişi Anadolu Selçuklu Dönemine uzanan ve Osmanlı ile Cumhuriyet Dönemi’ne ait geleneksel mimari mirasının önemli örneklerini barındıran kırsal bir yerleşimdir. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan yerleşim, üzerindeki tescil edilmiş 143 adet sivil/dini mimarlık örneğiyle birlikte Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Ülkemizdeki 35 adet Kentsel Arkeolojik Sit Alanları’ndan birisi olması yönüyle önem taşımaktadır. Geçim kaynağı dokumacılık olan köyün bu sektörde sanayileşmesi ve köylerde kullanılan tezgâhların sürekli yenilenmesi gereğinden, köye ulaşımın merkezden zor ve uzak olması ayrıca sit alanı ilan edildikten sonra evlerin tadilat edilememesi gibi birçok nedenden dolayı yaklaşık olarak 300 hanede 1.500 kişilik nüfusu barındıran köy hızla göç vermeye başlamış ve günümüzde yaşamını sürdüren yaklaşık 10 hane kalmıştır. 143 adet tescilli konut yapısına sahip olan yerleşimde meydana yakın konumdaki evlerde yaşam az da olsa devam etmektedir ancak eğimin arttığı ve meydandan uzaklaşıldığı noktalardaki evler terkedilmiş, hem dış etmenlerle hem de kullanılmama/bakımsızlık gibi nedenlerle tescilli konutların birçoğunda strüktürel problemler oluşmuş, bir kısmı ise tamamen yıkılmıştır.” İfadelerini kullandı.

Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı: “Kırsal dokuda günümüze kadar yapılan ilk bilimsel belgeleme çalışması “Kırsal Mirasın Korunması: Denizli Hisarköy (Attouda) Örneği Mimari Doku Analizi ve Koruma Sorunları” konulu yüksek lisans tezi kapsamında bazı yapılarda kısmi rölöve çalışmalarıyla yapılara ait planların çalışılmasıdır. Ancak yerleşim genelindeki yapılar kullanılmadığı için çok hızlı bir tahribat söz konusudur. Kırsal dokuda sistemli bir şekilde tescilli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları yapılarak belgeleme çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yerleşimdeki yapılarda oluşan hızlı tahribata karşı kalıcı bir belgeleme yapmak amacıyla Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Buldan Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Programı arasında ortak bir proje geliştirilmiş ve 2021 yılından itibaren tarihi Hisar yerleşimindeki konutların proje çizimlerine başlanmıştır” şeklinde konuştu.