

- Üniversiteliler profesyonel yöneticilerle geleceğe hazırlanıyor



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Yeni Nesil Mentorluk Projesi-Tersine Mentorluk Programı' ile üniversiteli öğrenciler, profesyonel yöneticilerle buluşarak geleceğe hazırlanıyor.

Kariyer Merkezi tarafından yürütülen 'Yeni Nesil Mentorluk Projesi-Tersine Mentorluk Programı', Çağ Üniversitesi ile buluştu. Kariyer Merkezi, Çağ Üniversitesi ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğiyle gerçekleştirilen program, üniversitelilerin iş dünyasını daha yakından tanımalarını sağlarken, profesyonel yöneticilerle iş ağını geliştirme fırsatı sunuyor. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve öğrencilerin aktif olarak katıldığı programda, bazı firmaların yöneticileri mentor olarak yer aldı. 6 farklı grup ve 6 mentor buluşması şeklinde planlanan programda; 'İş Hayatında Gerekli Yetkinlikler, Yeni Nesil İş Arama Kanalları, Etkili LinkedIn Kullanımı, Network'ün Önemi, CV ve Mülakat Teknikleri' gibi iş dünyasında öne çıkan konularda, üniversiteli öğrencilerle deneyim paylaşımı yapıldı. Öğrenciler, iş ilişkilerinin gereklilikleri ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi edinirken, profesyonel yöneticilerin kariyer gelişimleri hakkında sorulara da cevap aldı. Program sonrasında mentorlara plaket, üniversite öğrencilerine katılım belgesi takdim edildi.



Üniversiteliler iş hayatına hazırlanıyor

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, üniversitelilerin iş hayatına hazırlanması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. 'Yeni Nesil Mentorluk Projesi'nin, öğrenciler için işverenlerin beklentilerini doğrudan öğrenme ve tercih edilen beceri setlerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirten Özada, projenin ayrıca şirketlerin ve yöneticiler açısından da gençlerin perspektifinin öğrenilmesi, kuşaklar arası etkileşimin artırılması ve kurumsallaşma yolunda çalışan bağlılığını yönetme konusunda büyük bir önem taşıdığını kaydetti.

Programın ardından Kariyer Merkezi Müdürü Özada ve programa katılım sağlayan mentorler, yeni atanan Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Koç'u ziyaret etti. Ziyarette, Kariyer Merkezi'nin üniversitelere yönelik gelecekte gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

