Zonguldak’a teknik gezi gerçekleştiren üniversite öğrencileri limanın işleyişi, gümrük ve kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Zonguldak’a teknik gezi gerçekleştiren üniversite öğrencileri limanın işleyişi, gümrük ve kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sakarya Üniversitesi Denizcilik Bölümü öğrencileri tarafından TTK Ro-Ro Limanına ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen teknik gezide öğrencilere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadir Işık, Gümrük Müdürü Hasan Kocuk, Liman işletme Müdürü Metin Şahin ve Liman Pasaport Polisi yetkilileri tarafından limanın işleyişi gümrük, işlemleri ve kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenciler, teknik gezide edindikleri bilgilerin kendilerine önemli ölçüde fayda sağladığını ifade ettiler.